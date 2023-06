Tempo mal drei: Museen beleuchten Geschwindigkeit

Was bedeutet Geschwindigkeit? Drei Museen in Niedersachsen haben sich mit dieser Frage beschäftigt. Die Ausstellungen betrachten das Thema Tempo aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Ein ausgestopfter Gepard steht in der Ausstellung «Tempo. Tempo! Tempo? Eine Geschichte der Geschwindigkeit» im Landesmuseum Hannover.

Hannover (dpa/lni). Was hat ein Weißer Rosmarinapfel mit Geschwindigkeit zu tun? Er markiert den Anfang der Ausstellung „Tempo. Tempo! Tempo?“ im Landesmuseum Hannover und steht für die bahnbrechenden Erkenntnisse Isaac Newtons über Fallgeschwindigkeit und Gravitation, zu denen er beim Teetrinken unter einem Apfelbaum gelangte. Von diesem Freitag (9. Juni) an können sich Interessierte außerdem im Kunstmuseum Schloss Derneburg (Landkreis Hildesheim) und im Automuseum PS-Speicher in Einbeck (Landkreis Northeim) mit der Geschichte und Bedeutung von Geschwindigkeit auseinandersetzen.

Die drei Häuser in Niedersachsen behandeln das Thema jeweils in einer eigenen Schau: Das Landesmuseum Hannover nähere sich der Thematik wissenschaftlich und kulturell, während beim Kunstmuseum der ästhetisch-intellektuelle Blick auf Geschwindigkeit überwiege, sagte der Geschäftsführer des Automuseums PS-Speicher, Lothar Meyer-Mertel laut Mitteilung. „Wir im PS-Speicher legen den Fokus eher auf technische Aspekte der Geschwindigkeit und die mitunter fragwürdige Leidenschaft nach Rekorden“, so Meyer-Mertel.

Die Ausstellung im PS-Speicher zeige die Geschichte der Geschwindigkeit. Es gibt langsame Fortbewegungsmittel wie Pferde und Kutschen ebenso wie schnelle Objekte, etwa Eisenbahnen und Rennautos, sagte Meyer-Mertel am Donnerstag. Auch ein „Starfighter“-Kampfflugzeug, das es zu zweifacher Schallgeschwindigkeit schaffte, ist zu sehen.

Niedersachsen spiele mit der Fahrzeugproduktion in Wolfsburg, vielen Zulieferern in der Autoindustrie sowie der großen Sammlung historischer Fahrzeuge in Einbeck eine besondere Rolle im gegenwärtigen, aber auch historischen Diskurs zur Mobilität, sagte die Direktorin des Landesmuseums Hannover, Katja Lembke, laut Mitteilung.

Im Kunstmuseum Schloss Derneburg werden rund 60 Werke von 35 internationalen zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Fotografie und neue Medien gezeigt. Zu sehen sind etwa Arbeiten von Andy Warhol und Markus Lüpertz sowie dem kanadischen Fotografen Edward Burtynsky und der Bildhauerin Mona Hatoum.

Am Ende der Ausstellung lädt das Landesmuseum zum Verweilen ein. „Auch Entschleunigung soll bei uns nicht fehlen“, sagte Lembke. „Dafür stehen Liegestühle am Ausgang bereit. Geschwindigkeit liegt in jeder Sache, in jedem Gegenstand - und das möchten wir zeigen.“

„Tempo. Tempo! Tempo?“ ist bis zum 4. Februar 2024 in den drei Museen zu sehen.

