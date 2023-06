Schröder stolz auf Kinder in Kabine: „Wie ein falscher Film“

Dass seine Kinder mit NBA-Superstar LeBron James in der Kabine der Los Angeles Lakers herumalbern können, bedeutet Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder enorm viel. „Das ist alles, wofür ich spiele, wofür ich hart arbeite. Dass Junior, mein Sohn, und meine Kinder überhaupt in der Kabine sein können von den LA Lakers, das hört man nicht. Das ist wie ein falscher Film“, schwärmte der 29 Jahre alte Braunschweiger in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

So wie er als Kind „Space Jam“ mit Michael Jordan angeschaut habe, sei sein Sohn Dennis Schröder Junior nun Fan von „Space Jam 2“ mit LeBron James und wolle alle Spielsachen zu dem Film haben, berichtete Schröder. „Dass er das so erleben kann, dafür spiele ich, dafür arbeite ich jeden Tag hart“, sagte der Aufbauspieler, der in dieser Saison zum zweiten Mal in seiner Karriere für die Los Angeles Lakers gespielt hat.

„Alle in der Kabine lieben meine Kinder auch und sagen immer Hallo, weil sie natürlich auch sehr respektvoll sind“, sagte Schröder, der zwei Söhne und eine Tochter hat. „LeBron und Austin Reaves und AD (Anthony Davis, Anm. d. Red.) und die ganzen Leute, das ist auch wie eine Familie gewesen für mich, weil die vor dem Spiel, nach dem Spiel immer denen auch das Gefühl gegeben haben, dass sie ein Teil davon sind. Viele würden das nicht machen.“

