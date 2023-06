Apotheken klagen über Nachwuchsmangel und Personalnot

Fast alle Apotheken in Niedersachsen haben nach Angaben von Berufsverbänden Schwierigkeiten, genug Fachkräfte zu finden. „Die Apotheken haben mit einem massiven Personalmangel und einer sich immer mehr zuspitzenden Lieferengpass-Krise zu kämpfen“, sagte Berend Groeneveld, Vorstandsvorsitzender des Landesapothekerverbandes Niedersachsen (LAV) am Dienstag. An diesem Mittwoch (7. Juni) startet eine bundesweite Aktion des pharmazeutischen Nachwuchses unter dem Motto „Gegen Zukunftsklau“.

Hannover (dpa/lni). Fast alle Apotheken in Niedersachsen haben nach Angaben von Berufsverbänden Schwierigkeiten, genug Fachkräfte zu finden. „Die Apotheken haben mit einem massiven Personalmangel und einer sich immer mehr zuspitzenden Lieferengpass-Krise zu kämpfen“, sagte Berend Groeneveld, Vorstandsvorsitzender des Landesapothekerverbandes Niedersachsen (LAV) am Dienstag. An diesem Mittwoch (7. Juni) startet eine bundesweite Aktion des pharmazeutischen Nachwuchses unter dem Motto „Gegen Zukunftsklau“.

„Für die Apothekerinnen und Apotheker in Niedersachsen ist es ein Herzensanliegen, die jungen Kolleginnen und Kollegen dabei zu unterstützen, eine berufliche Zukunft mit echter Perspektive einzufordern“, sagte Cathrin Burs, Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen. Die Politik müsse bessere Rahmenbedingungen schaffen.

Am Mittwoch, 14. Juni, rufen die Berufsverbände darüber hinaus zu einem bundesweiten Protesttag auf, an diesem Tag sollen viele Apotheken geschlossen bleiben. Am Montag (12. Juni) ist eine Protestaktion der Apothekerkammer Niedersachsen in der Innenstadt von Hannover geplant.

In Niedersachsen gibt es den Angaben zufolge 1745 Apotheken - das sind 368 weniger als noch vor 14 Jahren. Neben den 1370 Inhaberinnen und Inhabern arbeiten dort 14.982 Beschäftigte, darunter 94 Prozent Frauen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen