Kein neuer Vertrag: Bryan Henning verlässt Braunschweig

Mittelfeldspieler Bryan Henning wird den Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig verlassen. Der Club gab am Montag bekannt, dass der 28-Jährige nach knapp zwei Jahren im Verein keinen neuen Vertrag in Braunschweig erhalten wird. Auch Enrique Peña Zauner und Tarsis Bonga werden nicht bleiben. Henning war 2021 vom VfL Osnabrück zur Eintracht gewechselt. In dieser Saison schoss er beim spektakulären Pokal-Erfolg gegen Hertha BSC das Tor zum 4:4-Ausgleich in der Verlängerung.