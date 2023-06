Erzieher soll hundertfach Jungen missbraucht haben

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Ein Erzieher soll in einem Kinderdorf im Landkreis Lüneburg im Zeitraum von 20 Jahren Jungen teils schwer sexuell missbraucht haben. Der Prozess gegen den 63-Jährigen beginne am 30. Juni, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Lüneburg am Montag. Über den Fall berichtete zuerst das NDR-Regionalmagazin „Hallo Niedersachsen“. Es handelt sich nach Gerichtsangaben um mehr als 100 Missbrauchsfälle. Mutmaßlich betroffen seien sechs Jungen im Alter von 7 bis 13 Jahren.