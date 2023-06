Nach Ausbruch eines Feuers unweit des Brockens waren die Flammen am Montagmittag gelöscht - der Einsatz vor Ort soll noch am Abend beendet werden. Dies teilte die Stadt Wernigerode am Montag mit. Das Löschflugzeug habe seinen Einsatz bereits am Vormittag beendet, bisher seien keine neuen Glutnester aufgetreten, hieß es weiter. In den Stunden nach der Löschung des Brandes würden Nachkontrollen folgen. Allein das Flugzeug habe den Angaben zufolge am Sonntag und Montag mit etwa 65.000 Litern Wasser zur Brandlöschung beigetragen.

Brände Feuer in Brockennähe: Feuer gelöscht, Einsatzende am Abend

Das Feuer war am Sonntag am Königsberg, einer Nebenkuppe des Brockens, an einer alten Brandstelle ausgebrochen. Der Schienenverkehr wurde aus Sicherheitsgründen eingestellt, weshalb rund 100 Urlauberinnen und Urlauber mit Bussen evakuiert werden mussten. Der Personenverkehr von Schierke zum Brocken war auch am Montag weiterhin eingestellt. In Abstimmung mit der Nationalparkverwaltung wurden nach Ausbrechen des Feuers mehrere Wanderwege gesperrt.

