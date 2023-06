Lkw kracht in Stauende: Ein Toter und eine Schwerverletzte

Ein Lkw ist auf der A1 bei Wildeshausen an einem Stauende in ein Wohnmobil gekracht und hat dabei den 60-jährigen Fahrer getötet. Die ebenfalls 60-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall am Montagmorgen lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige Lkw-Fahrer sei nahezu unverletzt.