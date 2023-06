Fahrgastverband fordert schnelleren ÖPNV-Ausbau

Passanten sitzen am frühen Morgen im Gegenlicht der aufgehenden Sonne in einer Straßenbahn.

Der Fahrgastverband Pro Bahn hat an die künftige Bremer Landesregierung appelliert, den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu beschleunigen. Statt Geld in die Planung von Autobahnen zu stecken, müsste unter anderem dringend der Regionalbusverkehr ins Bremer und Bremerhavener Umland attraktiver werden, teilte der Verband am Sonntagabend mit. Zudem sei zu prüfen, vergünstigte Angebote - etwa für Jugendliche - auf das Deutschlandticket auszuweiten.