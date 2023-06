Erstes Urteil nach Angriff von Werder-Ultras auf Kneipe 2017

Im ersten Prozess wegen einer wilden Schlägerei unter Fußballfans 2017 will das Landgericht Bremen am Montag (11.00 Uhr) ein Urteil sprechen. Damals sollen linke Werder-Ultras eine Kneipe angegriffen haben, in der sie angeblich rechte Hooligans vermuteten. Es kam zu einer Straßenschlacht mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden im Bremer Ostertorviertel. Angeklagt sind vier Männer aus der linken Fanszene, die dazu aufgestachelt haben sollen. Der Vorwurf lautet auf schweren Landfriedensbruch und Körperverletzung.