Rettungseinsatz Vier Verletzte bei Auffahrunfall in Osnabrück

Bei einem Auffahrunfall auf der Vehrter Landstraße in Osnabrück sind ein Mensch schwer und drei weitere leicht verletzt worden. Laut Polizeidirektion Osnabrück waren vier Fahrzeuge an dem Unfall am Sonntag beteiligt. Rettungskräfte und Polizei seien im Einsatz, die Fahrbahn sei blockiert. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.