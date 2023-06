VfL Wolfsburg auf Fehlersuche: Ärger über „blödes Gegentor“

Wolfsburgs Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp sieht in der Niederlage im Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona auch eigenes Unvermögen. „Zum größten Teil“ sei man selbst daran schuld, „dass wir die Spiele verloren haben“, sagte die Kapitänin am Samstag nach dem 2:3 und meinte neben dem Duell in Eindhoven auch einige vermeidbaren Pleiten in der Bundesliga. „Einfach, weil wir in entscheidenden Phasen die Fehler machen oder nicht richtig da sind.“ Gegen Barcelona hatte der VfL am Samstag eine 2:0-Pausenführung verspielt. In der Liga profitierte am Ende Meister FC Bayern von den Wolfsburger Nachlässigkeiten.