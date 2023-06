Hunderte demonstrieren gegen geplante Klinikschließung

Hunderte Menschen haben am Samstag gegen eine geplante Krankenhausschließung in Norden im Landkreis Aurich demonstriert. Nach Polizeiangaben waren rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem Protestzug in der Innenstadt dabei. Die Demonstranten warfen dem Landkreis Aurich und der Krankenhausträgergesellschaft vor, das Norder Krankenhaus schließen zu wollen und damit die gesundheitliche Versorgung in der Region zu verschlechtern. Es soll in ein Regionales Gesundheitszentrum umgewandelt werden.