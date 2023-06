Musik Deutscher Chorwettbewerb in Hannover startet

Mit einem Eröffnungskonzert startet am Samstag in Hannover der 11. Deutsche Chorwettbewerb. Nach Angaben einer Sprecherin des veranstaltenden Deutschen Musikrats werden bis zum 11. Juni rund 4000 Sängerinnen und Sänger an dem Wettbewerb teilnehmen.