Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Verkehrsunfälle Verletzte nach Zusammenstoß mit Bus in Bremen

Bremen (dpa/lni). Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto in der Bremer Innenstadt sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Ein Fahrgast sei von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Den Angaben zufolge fuhr der 39 Jahre alte Busfahrer am Freitagabend auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke in Richtung Neustadt. Ein ebenfalls 39 Jahre alter Autofahrer wollte den Bus offenbar überholen. Dabei sei es aus zunächst nicht bekannten Gründen zu dem Zusammenstoß gekommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Auch der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt.

