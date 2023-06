Feuerwehr löscht Moorbrand im Landkreis Cloppenburg

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Samstag im Landkreis Cloppenburg einen Moorbrand gelöscht. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge in der Nacht das Feuer in der Stadt Friesoythe gemeldet. Rund 120 Feuwehrleute aus den umliegenden Orten bekämpften den Brand, der sich auf einer Fläche von rund drei Hektar ausgebreitet hatte. Der Landkreis setzte auch Drohnen ein. Am frühen Samstagmorgen war das Feuer den Angaben zufolge gelöscht.