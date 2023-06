Landkreis Stade Feuer bei Recyclingunternehmen: Müllberg in Flammen

Auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens im Landkreis Stade ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei fünf Meter hoch getürmte Restmüllschredderware in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Niemand sei verletzt worden. Auch habe es keine Schäden an Gebäuden gegeben. Rund 200 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz.