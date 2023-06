Alexandra Popp Kapitänin Popp will gegen Barça „deutsche Art“ zeigen

Nationalspielerin Alexandra Popp warnt vor dem Champions-League-Finale mit dem VfL Wolfsburg vor dem Tiki-Taka-Fußball von Gegner FC Barcelona. „Der Spielstil von Barça ist schwer zu bespielen, dadurch, dass sie den Ball immer wieder in Dreiecken wirklich gut laufen lassen“, erklärte die 32 Jahre alte VfL-Kapitänin am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Endspiel an diesem Samstag (16.00 Uhr/ZDF und DAZN).