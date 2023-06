Personalentscheidungen Weitere Vertragsverlängerungen: Braunschweig bastelt am Team

Eintracht Braunschweig hat nach dem Klassenerhalt erste Personalentscheidungen für die nächste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga getroffen. Die Verträge von Torjäger Anthony Ujah und Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx wurden nach der sportlichen Rettung automatisch per Option um ein Jahr verlängert. Am Freitag unterschrieb auch der aus der eigenen Jugend kommende Mittelfeldspieler Emil Kischka einen neuen Kontrakt für die kommende Saison.