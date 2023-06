Offenes Atelier für alle vor der Kunsthalle Bremen

Unter freiem Himmel kreativ sein: Dazu sind Interessierte von Juni bis September an jedem Wochenende vor der Kunsthalle Bremen eingeladen. Los geht es an diesem Samstag, wie der Kunstverein am Freitag mitteilte. Unter dem Motto „Kunst vor der Halle“ stehen zehn Staffeleien und Zeichenmaterialien kostenlos zur Verfügung. Mitglieder des Kunstvereins, der in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feiert, stehen hilfreich zur Seite. Samstags kommen auch Kunstpädagoginnen dazu. Mitmachen können den Angaben zufolge sowohl Erwachsene als auch Kinder. Vorbild für das Konzept sei ein offenes Atelier der National Gallery auf dem Trafalgar Square in London gewesen.

Am Samstag ist das Atelier unter freiem Himmel wegen der Langen Nacht der Bremer Museen von 14.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Anschließend kann es an jedem Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 14.00 bis 16.30 Uhr besucht werden. Die letzte Gelegenheit, vor der Kunsthalle kreativ zu sein, gibt es beim Bürgerfest „Kunst Unlimited“ am 9. und 10. September.

