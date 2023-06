Am Wochenende viel Sonne und Temperaturen bis 24 Grad

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen soll am Wochenende tagsüber sonnig und trocken werden. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet das Wochenende am Freitag mit bis zu 22 Grad am Tag. Nachts kühlen die Temperaturen auf 2 bis 9 Grad ab. Am Samstag und Sonntag soll es laut der Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes bis zu 24 Grad warm werden. Regen wird nicht erwartet und in beiden Nächten soll es auf bis zu 7 Grad herunterkühlen. Ab Mitte der kommenden Woche sollen die Temperaturen auf die 30 Grad zugehen und es werden mit den steigenden Temperaturen auch Niederschläge erwartet.