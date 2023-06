Taskforce legt Vorschläge für schnellere Energiewende vor

Mit schnelleren Genehmigungsverfahren bei Solar- und Windenergie, mehr Servicepersonal und dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft will Niedersachsens rot-grüne Landesregierung die Energiewende beschleunigen. Entsprechende Vorschläge legte die ressortübergreifende Taskforce Energiewende am Mittwoch bei einem Treffen in Hannover vor, wie das federführende Energieministerium mitteilte. Die Landesregierung hatte Ende Januar die Einrichtung dieser Arbeitsgruppe beschlossen, um die Transformation der Energieversorgung voranzutreiben. Neben dem Umwelt- und Energieministerium sind auch das Wirtschafts- und das Agrarministerium sowie Verbände und Experten daran beteiligt.