67-Jähriger tot mit Stichverletzung in Wohnung gefunden

Ein 67 Jahre alter Mann ist in Haren (Ems) im Landkreis Emsland mit einer Stichverletzung tot in seiner Wohnung gefunden worden. Die Polizei konnte sich am Mittwochnachmittag noch nicht zu den genauen Umständen äußern und ermittelt den Angaben zufolge in alle Richtungen. Gemeldet wurde der Tote am Dienstagabend von seinem Mitbewohner, der nun als Zeuge vernommen wird. Außerdem wurden mehrere Personen zur Befragung auf das Polizeikommissariat nach Meppen verbracht. Die Ermittlungen dauerten an.