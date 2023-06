Erkenntnisse nach Brand: Brandstiftung mit Molotowcocktail

Nach einem Brand in einem Restaurant an einer türkischen Moschee in Hannover geht die Polizei von Brandstiftung mit Hilfe von Molotowcocktails aus. Laut Polizeiinformationen vom Mittwoch waren die Hintergründe des Brandes in der Nacht zum Dienstag weiterhin unklar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Ermittlungen dauern an. Nach dem Vorfall in der Nacht war es am Dienstagnachmittag zu einem weiteren Brand gekommen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Das zweite Feuer sei in einem Gebäudekomplex im Innenhof der Moschee ausgebrochen. Ob es einen Zusammenhang zu dem ersten Brand gab, werde untersucht.