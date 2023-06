16-jähriger Autofahrer gestoppt: Verfahren auch gegen Halter

Ein 16-jähriger Autofahrer ohne Führerschein ist in Bad Salzdetfurth von der Polizei gestoppt worden. Der junge Mann sei bei einer Kontrolle in der Kleinstadt im Landkreis Hildesheim aufgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen den Jugendlichen wurde nach der Fahrt am Donnerstagabend ein Strafverfahren eingeleitet. Auch der Halter des Autos werde sich strafrechtlich verantworten müssen. Der 27-Jährige hätte den Wagen nicht zur Verfügung stellen dürfen, hieß es.