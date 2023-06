Wieder öffentliche Fahndung nach Geldwäscherin

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Zum zweiten Mal in wenigen Tagen sucht die Polizei in Bremen mit einem Fahndungsfoto nach einer mutmaßlichen Geldwäscherin. Die Frau soll im August 2022 mit einem gestohlenen Ausweis Konten unter falschem Namen eröffnet haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Über diese Konten seien fünfstellige Summen aus Betrugsdelikten transferiert worden. Vergangene Woche war mit einer öffentlichen Fahndung nach einer anderen Frau gesucht worden, die auch im Verdacht der Geldwäsche steht. Unter dem Druck stellte sich eine 22-jährige Frau aus dem niedersächsischen Umland. Zwischen den Fällen gebe es keine Verbindung, sagte ein Sprecher.