Osnabrück hofft, Oldenburg bangt, Meppen steigt ab

Der VfL Osnabrück hat seine Chancen auf den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga erhalten. Am Samstag setzte sich der niedersächsische Drittligist dank der Treffer von Robert Tesche (68. Minute) und Henry Rorig (83.) mit 2:0 (0:0) bei Viktoria Köln durch. Mit jetzt 67 Punkten verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger auf den dritten Platz.

Hannover (dpa/lni). Der VfL Osnabrück hat seine Chancen auf den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga erhalten. Am Samstag setzte sich der niedersächsische Drittligist dank der Treffer von Robert Tesche (68. Minute) und Henry Rorig (83.) mit 2:0 (0:0) bei Viktoria Köln durch. Mit jetzt 67 Punkten verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger auf den dritten Platz.

Punktgleich, aber mit der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz, folgt Wehen Wiesbaden auf Rang vier. Schon am Sonntag kann der 1. FC Saarbrücken (65 Punkte) mit einem Sieg beim MSV Duisburg sowohl an den Niedersachsen als auch an den Hessen vorbeiziehen. Gleiches gilt für das Team von Dynamo Dresden (66), das am Montag beim SV Meppen spielt.

Die Emsländer stehen unterdessen als Absteiger in die Regionalliga fest, da der Hallesche FC am Samstag 2:0 (1:0) bei Rot-Weiss Essen gewann. Auch für den VfB Oldenburg, der am Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport) den bereits abgestiegenen FSV Zwickau im Wilhelmshavener Jadestadion empfängt, ist der Ligaverbleib nur noch theoretischer Natur. Der Rückstand auf die Essener auf dem rettenden Platz 16 beträgt vor dem vorletzten Spiel sechs Punkte und sieben Tore.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen