Stade: Sportboot sinkt bei Hilfsversuch: Eine Person verletzt

Bei einem Bootsunfall in der Nähe von Stade ist ein Boot gesunken. Dabei wollte der Kapitän nur einem anderen Schiff helfen.

Die Schwinge fließt durch die Innenstadt von Stade und mündet in der Elbe. Zwischen Elbe und Stade ereignete sich der Bootsunfall (Archivbild).

Stade. Bei einem Bootsunfall in der Nähe von Stade ist ein Sportboot gesunken, als dessen Kapitän einem anderen Schiff nach einem Unfall helfen wollte.

Wie die Wasserschutzpolizei am Donnerstag mitteilte, war ein Segelschiff mit acht Menschen an Bord beim Abbiegen von der Elbe in die Schwinge mit einem entgegenkommenden Güterschiff zusammengestoßen.

Sportboot von der Elbe eilte zur Hilfe

Ein kleines Sportboot eilte von der Elbe zur Hilfe, um den Segelkutter freizuschleppen. Bei dem Versuch kenterte das Boot jedoch und sank.

Der Feuerwehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft gelang es schließlich, die Schiffe wieder flott zu kriegen und das gesunkene Sportboot zu bergen. Ein Mensch wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen