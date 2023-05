Nach Brand in Kleingarten: Identität der Leiche geklärt

Nach dem Feuer auf dem Gelände eines Hildesheimer Kleingartenvereins steht die Identität der dort gefundenen Leiche fest. Es handele es sich um einen 76 Jahre alten Mann, der ursprünglich aus dem südlichen Landkreis Hildesheim stamme, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Während der vergangenen Jahre habe er offensichtlich auf dem brachliegenden Garten in der Kleingartenkolonie gelebt. Die Spurensuche am Brandort ergab Hinweise auf seine Personalie, die Ermittlungen führten zu einem Bruder in Schleswig-Holstein. Ein DNA-Abgleich bestätigte die Identität des Toten.