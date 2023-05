HSV: Ehemaliger Wunschstürmer beendet Karriere mit 27 Jahren

Hannover. Angreifer Hendrik Weydandt von Hannover 96 hat im Alter von nur 27 Jahren überraschend sein Karriereende angekündigt. Nach langer Überlegung habe er sich zu dem Schritt entschieden, teilte der Mittelstürmer über seinen Club am Mittwoch mit.

Mit dem Vertragsende im Sommer wolle er seine „vielleicht nicht sehr lange, aber trotzdem sehr intensive und besondere Profikarriere als Fußballer“ beenden. Weydandt absolvierte seinen Bachelor und Master im Steuer- und Revisionswesen und arbeitet demnächst in der Steuerkanzlei seines Vaters.

Auch der HSV hatte Weydandt auf dem Radar

Der aus der Region stammende Publikumsliebling absolvierte bislang 144 Pflichtspiele für den Fußball-Zweitligisten, kam zuletzt aber nur noch sporadisch zum Einsatz. Weydandt erzielte 27 Treffer und gab 13 Torvorlagen.

2018 war er vom Regionallisten Germania Egestorf/Langreder zu 96 gewechselt. Ursprünglich sollte er in der U23 spielen, doch stieg in der Sommervorbereitung überraschend in das Profiteam auf. Im Sommer 2020 hatte Weydandt auch das Interesse des HSV geweckt.

Hendrik Weydandt (l., im Zweikampf mit Bakery Jatta) hatte einst auch das Interesse des HSV geweckt.

Foto: Witters

Frühes Karriereende – Erinnerungen an Marcell Jansen

In Hamburg kennt man sich derweil aus mit überraschend früh beendeten Profikarrieren – im Juli 2015 sorgte der heutige Vereinspräsident Marcell Jansen mit seiner Abschiedsankündigung im Alter von 29 Jahren für Aufsehen.

Funktionär Rudi Völler warf dem damaligen HSV-Verteidiger daraufhin sogar öffentlichkeitswirksam vor, „den Fußball nie geliebt“ zu haben. Ex-Nationalspieler Jansen konterte unter anderem mit den Worten „Ich liebe den Fußball, ich werde ihn immer lieben“ – und schnürte seine Schuhe in der Folge weiter für die dritte Mannschaft des Hamburger SV.

Talent ging lieber ins Kloster als zu den Bayern

Dass Fußballer ihre Laufbahn in vergleichsweise jungen Jahren aus freien Stücken beenden, ist ansonsten eher selten. 1992 stand Karlsruhes Talent Stefan Mees in den Schlagzeilen, als sich der 23-Jährige trotz eines Angebots des FC Bayern München für den Gang ins Kloster entschied.

Nicht ganz freiwillig war indes der Rückzug Sebastian Deislers aus dem Fußballgeschäft. Nach 135 Bundesligaspielen, 21 Einsätzen in der Champions League und 36 Länderspielen zollte der damalige Bayern-Profi im Alter von 27 Jahren auch zahlreichen Verletzungen Tribut.

