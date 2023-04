Haftbefehle nach Automatensprengung erlassen

Nach einer Geldautomatensprengung in Oldenburg hat das zuständige Amtsgericht Osnabrück gegen acht Beschuldigte Untersuchungshaftbefehle erlassen. Die 20 bis 32 Jahre alten Männer werden in Gefängnisse gebracht, teilte die Polizeidirektion Oldenburg am Samstag mit. Die Behörde hält die Männer für dringend tatverdächtig, in der Nacht zu Freitag gegen 3.30 Uhr einen Geldautomaten in einem Verbrauchermarkt gesprengt zu haben.