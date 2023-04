KSC und Braunschweig trennen sich in 2. Liga 1:1

Nach einem frühen Rückstand hat Leon Jensen dem Karlsruher SC einen Punkt gegen Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga gerettet. Der Mittelfeldspieler erzielte am Samstag in der 69. Minute den Treffer zum 1:1 (0:1)-Endstand, nachdem Lion Lauberbach (4.) den Aufsteiger in Führung gebracht hatte. Unmittelbar nach Jensens Treffer sah Braunschweigs Torhüter Jasmin Fejzic die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns.