Gutachten: Standort für Asse-Zwischenlager geeignet

Remlingen (dpa/lni). Laut einem Gutachten ist der geplante Standort für das Atommüll-Zwischenlager an der Asse grundlegend geeignet. Die Böden seien ausreichend tragfähig, teilte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am Freitag mit. Die BGE veröffentliche am gleichen Tag ein Baugrundgutachten für das Gelände der Schachtanlage Asse II.

Witterungs- und frostempfindliches Tongestein an dem geplanten Ort stünden einem Bau des umstrittenen Zwischenlagers nicht entgegen. Es müsse aber ebenso wie die Gefahr von Erdfällen berücksichtig werden. Unter einem Erdfall versteht man ein sich plötzlich auftuendes Erdloch. Neben dem Zwischenlager soll an dem Standort auch eine sogenannte Abfallbehandlungsanlage entstehen.

In dem ehemaligen Bergwerk in Niedersachsen liegen in 13 Kammern rund 126 000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. Weil Wasser eindringt, muss das Lager geräumt werden. Es gibt den gesetzlichen Auftrag, die Asse unverzüglich stillzulegen. Nach einem Plan zur Rückholung könnte die Bergung der Abfälle 2033 starten.

Das Gutachten habe ebenfalls ergeben, dass die Grundwasserverhältnisse im Bereich der geplanten Anlagen komplex seien. Unter anderem sei eine detaillierte Grundwassererkundung empfohlen worden. Die BGE werde deshalb Messstellen einrichten, hieß es.

Für das Gutachten wurde der Boden an der Asse von Mai bis August 2022 untersucht. Für Bodenproben habe es etwa 70 Bohrungen mit bis zu 30 Metern Tiefe gegeben.

