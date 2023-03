Motorradfahrer stirbt nach Sturz

Der Schriftzug «Notaufnahme» hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Ein Motorradfahrer ist nach einem Sturz im Landkreis Gifhorn gestorben. Der 62-Jährige kam am Donnerstag bei Müden (Aller) mit seinem Motorrad in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Zweirad kollidierte mit einem Baumstumpf, der 62-Jährige wurde vom Motorrad geschleudert. Er starb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.