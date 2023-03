VfL Osnabrück verlängert Vertrag mit Trainer Schweinsteiger

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Trainer Tobias Schweinsteiger vorzeitig verlängert. Der Club machte am Donnerstag jedoch keine konkreten Angaben über die genaue Laufzeit des neuen Arbeitspapiers. „Die langfristige Vertragsverlängerung ist ein klares Signal, dass wir den Verein in den kommenden Jahren gemeinsam mit ihm weiterentwickeln wollen, weil Tobias in jeder Hinsicht zu 100 Prozent zum VfL und an die Bremer Brücke passt“, wurde VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh in einer Mitteilung zitiert. Der alte Vertrag sei über die Saison 2022/23 hinweg gültig gewesen.