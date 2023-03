Todesursache geklärt: Mann starb an Kohlenmonoxidvergiftung

Nachdem aus einem Keller in Aurich in der Nacht zum Mittwoch eine Leiche geborgen wurde, haben Ermittler die Todesursache festgestellt. Der Obduktion zufolge starb der Mann an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 58-Jährige anscheinend mit zwei Frauen aus der Familie in dem Kellerraum grillen wollen. Infolge des Rauchs wurden alle drei ohnmächtig. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Frauen kamen in ein Krankenhaus, laut Polizei besteht für sie keine Lebensgefahr.