Braunschweig will nach Derbysieg auch auswärts punkten

Braunschweig (dpa/lni). Eintracht Braunschweig will nach dem Derbyerfolg gegen Hannover 96 im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga beim Karlsruher SC nachlegen. „Wir können nicht nur unsere Punkte in den Heimspielen holen“, sagte Trainer Michael Schiele am Donnerstag in einer Pressekonferenz des Tabellen-16. In dieser Saison feierte die Eintracht erst einen Auswärtserfolg.

Der KSC zeigte sich zuletzt in verbesserter Form und holte fünf Siege in den vergangenen sechs Spielen. „Es wartet eine große Aufgabe auf uns. Sie sind ausgebufft im Mittelfeld, haben Erfahrung, Körperlichkeit und Schnelligkeit im Spiel“, sagte Schiele über das Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Tabellenachten.

Die Länderspielpause nutzte Braunschweig zur Regeneration. „Es war immens wichtig, dass wir mal durchschnaufen und einen Tag länger bei der Familie sein konnten“, sagte Schiele. Zudem bestritt die Eintracht ein Testspiel und siegte gegen den Ligarivalen Hamburger SV. Auch die Verletztensituation entspannte sich laut Schiele etwas, Spieler wie Filip Benkovic oder Brian Behrendt sammelten Trainingspraxis. Die Langzeitverletzten Danilo Wiebe und Luc Ihorst zeigten Fortschritte. Schiele rechnet mit ihrer Rückkehr noch in dieser Saison.

