Wolfsburgs Fußballerinnen erwarten Paris

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen am Donnerstag gegen Paris Saint-Germain (18.45 Uhr/DAZN) ins Halbfinale der Champions League einziehen. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel in Paris dank eines verwandelten Elfmeters von Dominique Janssen ist die Ausgangslage vor dem Wiedersehen in der VW-Arena gut. Für das Team von VfL-Trainer Tommy Stroot geht es auch darum, die Chance auf das angestrebte Triple zu wahren und das jüngste 0:1 im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern abzuhaken.

Wolfsburg. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen am Donnerstag gegen Paris Saint-Germain (18.45 Uhr/DAZN) ins Halbfinale der Champions League einziehen. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel in Paris dank eines verwandelten Elfmeters von Dominique Janssen ist die Ausgangslage vor dem Wiedersehen in der VW-Arena gut. Für das Team von VfL-Trainer Tommy Stroot geht es auch darum, die Chance auf das angestrebte Triple zu wahren und das jüngste 0:1 im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern abzuhaken.

Im Halbfinale der Champions League könnten die Wolfsburgerinnen erneut auf den FC Bayern treffen, falls sich die Münchnerinnen an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auswärts beim englischen Topclub WFC Arsenal durchsetzen. Auch die Bayern hatten das Hinspiel mit 1:0 gewonnen. Das Finale findet am 3. Juni in Eindhoven (Niederlande) statt.

Im vergangenen Jahr war der VfL Wolfsburg im Halbfinale am FC Barcelona gescheitert. Den Titel im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb holten die „Wölfinnen“ bislang zweimal, 2013 und 2014. Der letzte Sieger, der aus Deutschland kam, war 2015 der 1. FFC Frankfurt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen