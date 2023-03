Ehemaliger Landtagspräsident Horst Milde ist tot

Der ehemalige niedersächsische Landtagspräsident Horst Milde ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 89 Jahren, wie die Stadt Oldenburg am Mittwoch mitteilte. Während seiner politischen Laufbahn war der SPD-Politiker auch Oberbürgermeister der Städte Leer und Oldenburg. Am 6. April wäre Milde 90 Jahre alt geworden.