Niedersachsen hat 169 neue Polizeikommissare

An der Polizeiakademie Niedersachsen sind 169 neue Polizeikommissarinnen und -kommissare ernannt worden. Die Absolventinnen und Absolventen haben ein dreijähriges Bachelor-Studium abgeschlossen und wurden dafür am Mittwoch im Beisein von Innenministerin Daniela Behrens (SPD) in Nienburg gefeiert. Unter den neuen Kommissaren, die nach der Ernennung traditionell ihre Mützen in die Luft warfen, sind 76 Frauen (45 Prozent) und 29 Menschen mit Migrationshintergrund (17 Prozent).