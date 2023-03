Wieder mehr Aussteller bei Jazz-Fachmesse erwartet

Die Jazz-Fachmesse „Jazzahead!“ in Bremen erwartet in diesem Jahr mehr Aussteller als im vergangenen Jahr. Schon jetzt seien etwa 400 Fachteilnehmer mehr registriert als zum selben Zeitpunkt 2022, teilte Projektleiterin Sybille Kornitschky am Mittwoch mit. Damit erreiche man wieder dieselbe Anzahl an Teilnehmern wie vor der Corona-Pandemie. 2022 fand das Jazz-Programm in der Messe Bremen noch hybrid statt.