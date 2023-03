Autobahn-Ausbau von A20 und A39 wird nicht beschleunigt

Im Bund haben SPD, Grüne und FDP ihren Streit um neue Autobahnen beigelegt. Doch auch in Niedersachsen ist die rot-grüne Koalition in der Frage gespalten. Welche Folgen haben die Pläne des Bundes für die umstrittenen Projekte im Land?

Hannover (dpa/lni). Der umstrittene Ausbau der Autobahnen A20 und A39 in Niedersachsen wird nach Worten von Ministerpräsident Stephan Weil nicht schneller umgesetzt als bisher geplant. Diese Vorhaben seien mit der von der Bundesregierung verabredeten Beschleunigung von Autobahnprojekten nicht gemeint, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Hannover. „Sie sind nicht vom Tisch, aber sie werden jetzt eben auch nicht beschleunigt“, sagte Weil. Diese Entscheidung der Bundespolitik habe Niedersachsen zu akzeptieren. Für die Projekte bedeute das „keine Verschlechterung und keine Verbesserung“. Im Bundesverkehrswegeplan stünden sie weiter als vordringlicher Bedarf.

Die Autobahnen sind ein Streitthema innerhalb der Landesregierung. Während die SPD den Ausbau der Strecken als notwendig erachtet, lehnen die Grünen dies ab. „Das ist ja bekannt, dass der SPD-Teil der Regierung dazu eine positivere Einstellung hat als unser Koalitionspartner“, sagte Weil darauf angesprochen. Entschieden werde darüber aber in Berlin.

Die Planungen des Bundes sehen für die Küstenautobahn A20 einen Ausbau der Strecke von Hohenfelde in Schleswig-Holstein bis Westerstede im Ammerland vor. Für die A39 ist ein Lückenschluss von Lüneburg bis Weyhausen bei Wolfsburg in Planung.

Umweltminister Christian Meyer (Grüne) begrüßte, dass „kein einziges großes Autobahnneubauprojekt wie in Niedersachsen A20, A33 oder A39“ beschleunigt werde, wie er auf Twitter schrieb.

SPD, Grüne und FDP im Bund hatten sich im Koalitionsausschuss am Dienstag darauf geeinigt, den Ausbau des Autobahnnetzes zu beschleunigen, um Engpässe zu beseitigen und Staus zu verringern. Insgesamt geht es dabei um 144 Projekte und Teilabschnitte, die laut Verkehrsministerium jetzt „superschnell“ umgesetzt werden sollen.

Lediglich 7 dieser 144 Projekte betreffen Niedersachsen und Bremen - konkret die A2, A7, A27 und A30. Zu Verwirrung hatte zwischenzeitlich geführt, dass in einem Vorspann zu der Liste des Verkehrsministeriums steht, dass auch Neubauprojekte „wie die A20 in Norddeutschland“ von schnelleren Verfahren profitieren sollen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf Nachfrage erklärte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), dass einige allgemeine Beschleunigungen für alle Straßen gelten sollen, also auch für die A20. Dazu zähle, dass für Eingriffe in die Natur künftig ein finanzieller Ausgleich statt eines Flächenausgleichs möglich sein soll. In der Liste der 144 Beschleunigungsprojekte stehen allerdings weder die A20 noch die A39.

Der Kompromiss der Ampelkoalition sieht vor, dass die schnelleren Autobahnprojekte im Einvernehmen mit den betroffenen Bundesländern umgesetzt werden sollen. Grünen-Bundeschefin Ricarda Lang betonte zudem, dass jeder Kilometer neu gebauter Autobahn in Zukunft von Solaranlagen entlang der Strecke begleitet werden solle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen