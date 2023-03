Ex-Weihbischof leitet Bistum Osnabrück übergangsweise

Nach dem Rücktritt von Bischof Franz-Josef Bode hat das katholische Bistum Osnabrück eine Übergangsleitung bekommen. Das aus Priestern bestehende Domkapitel habe Weihbischof Johannes Wübbe zum sogenannten Diözesanadministrator gewählt, teilte das Bistum am Dienstag mit. Der Diözesanadministrator leitet das Bistum in der Zeit, in der der Bischofsstuhl nicht besetzt ist. Zum Ständigen Vertreter ernannte Wübbe den bisherigen Generalvikar Ulrich Beckwermert.