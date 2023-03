Minister fordert schnelleren Stromnetzausbau

Niedersachsens Energieminister Christian Meyer wirbt für einen schnelleren Ausbau der Stromnetze. Die Energiewende gelinge bundesweit nur, „wenn wir die Offshore-Windenergie und den an Land produzierten Wind- und Sonnenstrom effektiv nutzen und intelligent transportieren“, sagte der Grünen-Politiker am Montag bei einem Besuch der Leitstelle des Netzbetreibers Tennet in Lehrte (Region Hannover). Er forderte dafür schnellere Planungs- und Genehmigungsprozesse. „Es kann nicht sein, dass ein Verfahren wie die Südlink-Trasse mehr als zehn Jahre dauert“, sagte Meyer. „Ich bin froh, dass wir in Niedersachsen jetzt endlich mit dem Bau der Trasse starten. Wir müssen hier schneller werden.“