Überreste von gestohlenen Alpakas gefunden: Zeugen gesucht

Die Überreste von zwei Alpakas sind in einem Waldstück in Garrel im Landkreis Cloppenburg gefunden worden. Es müsse davon ausgegangen werden, dass die Tiere professionell geschlachtet, ausgenommen und zerlegt wurden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Tiere waren Mitte Februar aus einem Stall auf einer umzäunten Weide im nahen Emstek gestohlen worden.