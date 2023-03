Einfamilienhaus stundenlang in Flammen

Ein Einfamilienhaus in Salzgitter ist in der Nacht zum Montag durch ein Feuer stark beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei vom frühen Morgen brannte das Haus in voller Ausdehnung und ist nun nicht mehr bewohnbar. Beide Bewohner und ihr Hund konnten sich selbstständig und rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten zogen sich mehr als vier Stunden lang. Zur genauen Schadenshöhe sowie der Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.