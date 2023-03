Wegen eines großen Warnstreiks im Verkehr müssen Pendler und Reisende zum Auftakt der Osterferien am Montag auch in Niedersachsen und Bremen mit Einschränkungen rechnen. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn wird ebenso eingestellt wie weite Teile des Flugverkehrs und des Nahverkehrs. Auch die Binnenschifffahrt ist von Arbeitsniederlegungen betroffen.

Beschäftigte nehmen an einem Warnstreik teil.

Tarife Warnstreik lähmt Verkehr in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen (dpa/lni). Wegen eines großen Warnstreiks im Verkehr müssen Pendler und Reisende zum Auftakt der Osterferien am Montag auch in Niedersachsen und Bremen mit Einschränkungen rechnen. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn wird ebenso eingestellt wie weite Teile des Flugverkehrs und des Nahverkehrs. Auch die Binnenschifffahrt ist von Arbeitsniederlegungen betroffen.

Im Nahverkehr stellen unter anderem die Nordwestbahn, die Üstra in Hannover und die BSAG in Bremen den Betrieb ein. Der Metronom wird nach eigenen Angaben nicht direkt bestreikt, dennoch sei auch dort mit „massiven Einschränkungen“ zu rechnen. Die S-Bahn Hannover teilte mit, man setze alles daran, „den Betrieb so weit wie möglich durchzuführen“, könne einen Ausfall aber nicht ausschließen.

Hintergrund sind Tarifstreits im öffentlichen Dienst sowie in der Verkehrsbranche. Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen mit dem Warnstreik sowie mit Kundgebungen in Hannover und Bremen ihrer Forderung nach mehr Geld für die Beschäftigten weiter Nachdruck verleihen.

