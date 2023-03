100.000 Euro Schaden nach Brand in Clausthal-Zellerfeld

Bei einem Brand in einem Gebäude in Clausthal-Zellerfeld im Landkreis Goslar ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Noch sei unklar, wie das Feuer dort ausbrechen konnte, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Neben dem Gebäude brannte auch ein dort abgestellter Wohnwagen. Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren konnten den Brand löschen. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die am Samstagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet haben. Verletzt wurde niemand.