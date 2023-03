Hildesheimer Bischof bedauert Bode-Rücktritt

Der zurückgetretene Bischof Franz-Josef Bode aus Osnabrück hat nach Ansicht seines Hildesheimer Amtsbruders Heiner Wilmer wichtige Akzente in der deutschen katholischen Kirche gesetzt. Wilmer nannte Bodes Eintreten für mehr Rechte von Frauen in der Kirche und eine stärkere Beteiligung von Laien. „Sein langjähriges Wirken wird Spuren hinterlassen, nicht nur in seiner Diözese Osnabrück, sondern auch in der Kirche Deutschlands“, sagte Wilmer einer Mitteilung vom Sonntag zufolge.