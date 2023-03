Unfall in Ilsede: 32-jähriger Autofahrer schwer verletzt

In Ilsede (Landkreis Peine) ist am Samstag ein 32-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde er schwer verletzt. Laut Polizeiangaben von Sonntag wurde der 32-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Daraufhin wurde er in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist zunächst unklar. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.