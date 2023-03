Niedersachsen hält am Sonntagsfahrverbot fest

Im Unterschied zu neun anderen Bundesländern hält Niedersachsen an dem Sonntagsfahrverbot vor dem bundesweiten Warnstreik im Verkehrssektor am Montag fest. „Wir ändern nichts“, sagte am Samstag ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Hannover. Zur Begründung verwies er auf den wegen der Osterferien in Niedersachsen beginnenden Reiseverkehr, auf den gesperrten Elbtunnel in Hamburg und eine teilgesperrte Autobahn 7. „Wir hätten uns eine bessere Abstimmung mit den anderen Ländern gewünscht“, sagte er.